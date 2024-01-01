Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Gündüz sanayide gece ringde

        ERZURUM'da baba mesleği olan kaynakçılık yapan 2023 Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu Emirhan Çalışır (18), gündüz sanayide gece de ringde ter döküyor. Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 puanla milli forma şansını kaybeden Çalışır, "Hedefim her sporcu gibi önce milli formayı giymek ve ardından olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gündüz sanayide gece ringde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da baba mesleği olan kaynakçılık yapan 2023 Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu Emirhan Çalışır (18), gündüz sanayide gece de ringde ter döküyor. Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 puanla milli forma şansını kaybeden Çalışır, "Hedefim her sporcu gibi önce milli formayı giymek ve ardından olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

        Pasinler ilçesinde yaşayan Pınar- Nevzat Çalışır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emirhan Çalışır, 6 yıldır yaptığı kick boksta büyük başarılara imza attı. İstanbul'da bu yıl mayıs ayında düzenlenen 8'inci Turkish Open Wako Dünya Kupası'nda kick light kategorisinde 63 kiloda birinci, light contact kategorisinde ise üçüncü oldu. 2022 yılında Ordu'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikincilik, 2023 yılında Urfa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üçüncülük ve 2023 yılında Mardin'deki Türkiye şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük elde eden Çalışır, geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma girmeyi 1 puanla kaçırdı.

        Hedefinin bu yıl milli formayı giymek olduğunu söyleyen Çalışır, "İlçede kaynakçı dükkanında çalışıyorum. Aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversite'nin spor bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda yıllarında okulumuza gösteri amaçlı gelen kick boks sporcularından etkilenip bu sporu yapmaya başladım. Bir dönem antrenörüm olmadığı için evimizin bahçesine oto lastiği ve halıdan torba demirden de vurkaç gibi çeşitli düzenekler kurup, antrenman yaptım. Hedefim her sporcu gibi önce milli formayı giymek ve ardından olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

        Erzurum Büyükşehir Belediye'nin sporcusu olan Emirhan Çalışır, son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporun 'Enleri'nde plaket aldı. Antrenörleri Cebrail Gençoğlu ve Emre Şahin gibi hem dünya hem de Avrupa'da derece yaparak başarıdan başarıya koşmak istediğini ifade eden Çalışır, "Yoğun çalışıp giyeceğim ay-yıldızlı formayla uluslararası organizasyonlara katılıp bu sporun en zirvesinde olacağım" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sabah namazında şehitler için dua edildi
        Erzurum'da sabah namazında şehitler için dua edildi
        Palandöken´de `yeni yıl´ coşkusu
        Palandöken´de `yeni yıl´ coşkusu
        Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde yeni yıl coşkuyla kutlandı
        Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde yeni yıl coşkuyla kutlandı
        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde
        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın öldü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın öldü
        Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın ağır yaralandı