Evlerinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları akrabaları tarafından tabancayla vurulan Fetullah Yıldırım (46) yaşamını yitirdi, kızı Ş.E.Y. (17) ise yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Karaçoban ilçesinin kırsal Gündüz Mahallesi’nde meydana geldi. Fetullah Yıldırım ile kızı Ş.E.Y. evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları akrabaları M.S.Y. (59) ve Ö.Y. (23) tabancayla ateş açıp, kaçtı. Kurşunların isabet ettiği baba ve kızı yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaçoban Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Fetullah Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Ş.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.