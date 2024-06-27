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        Evlerinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

        ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları akrabaları tarafından tabancayla vurulan Fetullah Yıldırım (46) yaşamını yitirdi, kızı Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:35
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        Evlerinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
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        ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları akrabaları tarafından tabancayla vurulan Fetullah Yıldırım (46) yaşamını yitirdi, kızı Ş.E.Y. (17) ise yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 07.30 sıralarında Karaçoban ilçesinin kırsal Gündüz Mahallesi’nde meydana geldi. Fetullah Yıldırım ile kızı Ş.E.Y. evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları akrabaları M.S.Y. (59) ve Ö.Y. (23) tabancayla ateş açıp, kaçtı. Kurşunların isabet ettiği baba ve kızı yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaçoban Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Fetullah Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Ş.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.Y. ve Ö.Y.'yi saat 11.00 sıralarında arazide gizlendikleri dere yatağında yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 7.65 mm çapında tabanca ile bu silaha ait 40 mermiye el konuldu.

        2 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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