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        Ehramdan şapka tasarladılar

        ERZURUM ve çevresinde, kadınların eskiden günlük giysi olarak kullandığı ehram (ihram), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:20
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        Ehramdan şapka tasarladılar
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        ERZURUM ve çevresinde, kadınların eskiden günlük giysi olarak kullandığı ehram (ihram), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu ve öğrencisi Sibel Özdemir tarafından şapkaya dönüştürüldü.

        Kentte, yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden yüksek lisans öğrencisi Sibel Özdemir'in yaptığı 'Kültürel Mirasım Şapkamda' projesi kapsamında, ehramdan kadın ve erkek şapkaları tasarlandı. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu ile Sibel Özdemir'in 1 yıllık çalışması sonucu, koyun yününden dokunan ehramdan tasarlanan 35 şapka, Erzurum Kongre Binası'nın salonunda sergilendi. Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, katılımcıların ilgisini çeken sergi hakkında bilgi verdi. Kültürel değer olan ehramı, modern dünyada insanların tercihleri arasında yer alacak bir tasarıma dönüştürmek istediklerini belirten Dr. Kırkıncıoğlu, "Günümüzde ehramın sürdürülebilirliğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Ancak yörenin insanlarının iklim şartları dolayısıyla yılın büyük bir bölümünde kullanma ihtiyacı duyduğu şapka alanında ehramla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Gerek iklimsel koşullar sebebiyle kullanma ihtiyacı duyulması bakımından, gerekse özellikle gençlerin bir tamamlayıcı olarak kullanmayı tercih etmeleri açısından, şapka kullanımı, insanlar için bir vazgeçilmez olabilmektedir. Soğuğa karşı koruyucu nitelikte olan koyun yününden dokunan ehramı kullanarak her yaşa hitap edecek, özellikle gençlerin tercihleri arasında yer alacak, modern ve gelenekselin bir arada olduğu şapka tasarımları yaparak, bu alandaki eksikliği gidermeyi ve ehrama yeni bir alanda yaşama şansı verme hedeflenmektedir" diye konuştu.

        'KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'

        Ehramın kültürel ve yerel ekonomiye katkı sağlaması amacıyla çalıştıklarını söyleyen Dr. Kırkıncıoğlu, "Sergimizin amacı, kültürel sürdürülebilirliği sağlamak, devam ettirmek, geçmişten bize miras kalan kültürel mirasımızı geleceğe aktarmaktır. Çünkü sürdürülebilirlik, son zamanlarda bizim hayatımızın vazgeçilmezi. Nasıl sürdürülebilir tekstil, kültür ve şehirler var ise bizim geleneksel dokumalarımız için de aynı şey söz konusu. Biz de buradan yola çıkarak her yaşa hitap eden şapka tasarladık. Kapalı bir kadına da, gencimize de, yaşlı bir amcamıza da hitap edecek tasarımlar yaptık. Ehramın sandıklardan çıkıp kültürel ekonomiye, yerel kültüre katkı sağlaması için çalıştık. Ehram dışarıda kullanılan bir giysiyken, günümüzde artık kadınlar tarafından çok fazla gündemde değil. Kadınlar bunu daha çok sandıklarında saklamaktalar. Bizim amacımız, geçmişi geleceğe bağlayarak tasarladığımız ehramı herkese sunmaktır" ifadelerini kullandı.

        Dr. Kırkıncıoğlu, astarında pamuklu ve polar kumaş kullandıkları şapkaların soğuk iklimde yaşayan insanların vazgeçilmezi olacağını düşündüklerini de belirtti.

        'Kültürel Mirasım Şapkamda' projesinin yürütücülüğünü yaptığını söyleyen Sibel Özdemir ise "Sergideki amacımız, kültürel zenginliklerimizi korumak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bunu yaparken de bu alanda hiç çalışılmadığı için şapka tasarımlarını kullanmak istedik. Ehramdan şapka tasarımları yaptık" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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