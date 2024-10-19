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        Liseliler, ellerini kaybedenler için 'robot el' geliştirdi

        GÜMÜŞHANETürk Telekom Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Abdurrahman Can Tanış (17) ile Alper Emin Aktay (17), ellerini kaybedenler için 2 bin 500 liraya mal olan 'robot el' geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:15
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        Liseliler, ellerini kaybedenler için 'robot el' geliştirdi
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        GÜMÜŞHANETürk Telekom Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Abdurrahman Can Tanış (17) ile Alper Emin Aktay (17), ellerini kaybedenler için 2 bin 500 liraya mal olan 'robot el' geliştirdi. Tanış, "Amacımız başta gaziler olmak üzere dirsek altı ampute bireyler için tasarladığımız projeyi hiçbir kar amacı gütmeden piyasaya sürmektir" dedi.

        Öğrenciler Abdurrahman Can Tanış ile Alper Emin Aktay, 'Robohand' adı verilen proje ile Erzurum'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılarak 'robot el' geliştirdi. Abdurrahman Can Tanış, tasarladıkları projenin adını 'robot el' anlamına gelen 'Robohand' olarak koydukları söyledi.

        'MEKANİK KOL YAPISI, 32 SAATTE TAMAMLANMIŞTIR'

        Abdurrahman Can Tanış, "Özellikle Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konum gereği terörle mücadele sonucu birçok askerimiz uzuvlarını kaybederek gazi olmaktadır. Amacımız başta gaziler olmak üzere dirsek altı ampute bireyler için tasarladığımız projeyi hiçbir kar amacı gütmeden piyasaya sürmektir. EMG kas sensöründen alınan veriler, mikro denetleyici kartta eşik değerin üstünde olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer eşik değerin üstündeyse servo motorlar ile el kapanma konumuna gelmektedir. Eğer eşik değerin altındaysa el açık halde kalmakta. Bu sayede Robohand ile ampute uzuv senkronize olarak hareket edebilmektedir. Ayrıca Robohand'in oluşturulma sürecinde mekanik kol yapısı, okulumuzun 3D yazıcısından çıkarılarak yaklaşık 32 saatte tamamlanmıştır. Kol içerisinde kullanılan servo motorların gücü en fazla ortalama 11 kg'lık yükleri taşıyacak şekilde seçilmiştir" dedi.

        YURT DIŞI MALİYETİ 30 BİN DOLAR

        Tanış, "Sonuç olarak Robohand sayesinde birçok dirsek altı ampute bireyler tekrardan kol uzuvlarını daha fonksiyonel bir şekilde kullanarak yaşam kalitelerini artırabilecektir. Çalışma sonrası hedefimiz prototipi devam ettirerek, gerekli maddi ve manevi desteği de alarak kas ile sensör arasındaki senkronizasyonu artırmaktır. Projemizin başta gaziler olmak üzere iş kazasında uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve vatanımıza faydalı olmasını temenni etmekteyiz. Bu elin benzeri yurt dışında 30 bin dolara satılırken, sadece 2 bin 500 liraya mal ettik" diye konuştu.

        'BU BİR BAŞLANGIÇ'

        Öğrencilerin danışmanlığını yapan Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Alparslan Şahinoğlu da "Öğrencilerimin toplumda farkındalık olması adına, toplumun gereksinimleri adına güzel bir çalışma yaptığını düşünüyorum. A'dan Z'ye her şeyini öğrencilerimiz tasarladı. Ben de onlara rehberlik ve danışmanlık olarak gerekli yönlendirmeleri yaptım. Özellikle bizim ülkemizde jeopolitik konumu gereği terörle mücadele olsun, iş kazaları olsun uzvunu kaybeden bireylerin yüksek yaşam kalitesine tekrar geri dönmeleri için öğrencilerimiz deneyimli ve özverili bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Bu bir başlangıçtır. Her bilimsel çalışmada olduğu gibi umarım gerisini de başarılı bir şekilde getirecekler" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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