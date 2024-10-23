Ahmet Efe, yan bakma tartışmasında boğazından bıçaklandı

ERZURUM'da Ahmet Efe Taşken (16) yan bakma tartışmasında bıçakla boğazından yaralandı. Taşken hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan şüpheli M.Y. (15) tutuklandı.

Olay, 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan Afganistan uyruklu M.Y. ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve yanındaki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'OĞLUMUN HİÇBİR SUÇU YOK' Ahmet Efe Taşken'in babası, evli ve 3 çocuk babası Muharrem Taşken (60), hastane önünde yakınlarıyla, oğlundan gelecek bir haber bekliyor. Oğlunun, terzinin yanında çırak olarak çalıştığını ve pazar günü izinli olduğundan, arkadaşıyla mont almaya alışveriş merkezine gittiğini belirten Taşken, şunları söyledi: