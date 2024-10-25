PKK'nın Yavi'de 31 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı

ERZURUM'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından katledilen 5'i çocuk, 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi, 25 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvehanesine doldurduğu genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan teröristler, 5'i çocuk, 33 kişiyi öldürdü. Katledilen 33 kişi, olayın 31'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Yavi Mahallesi'ne girişteki şehitlikte düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Rüstem Can, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurum amirleri şehit yakınları, öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Yavi Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Törende konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Yavi şehitlerini anmak üzere bir araya geldik. Bundan tam 31 yıl önce, 25 Ekim 1993 tarihinde, aralarında beş çocuğumuzun da bulunduğu 33 vatandaşımız, terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmiştir. İki gün önce Ankara’da, Kahramankazan’da TUSAŞ’ta da 5 vatandaşımız şehit oldu, 14 vatandaşımız yaralandı. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Cenabıhak devletimize, milletimize böyle acılar yaşatmasın, tekrarını göstermesin. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında operasyonda olan askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimize Cenabıhak yardımcı olsun. Onları her daim mensur ve muzaffer eylesin. Kahraman gazilerimizin hayatta olanlarına hayırlı, uzun ömürler; ahirete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Hem Yavi katliamı hem de TUSAŞ’taki saldırı bize gösteriyor ki bu topraklarda güçlü bir devlet olmak zorundayız. Zayıf devletlerin bu topraklarda yaşama şansı yok. Bu coğrafyada nice devletler kuruldu, nice medeniyetler tarihe karıştı. Bu yüzden bir olmalı, beraber olmalı ve güçlü olmalıyız. Cenabıhak devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu aziz vatanda, ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşamayı, aziz milletimize kıyamete kadar nasip eylesin. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.