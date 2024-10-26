Erzurum sonbaharda açık hava stüdyosuna dönüştü

ERZURUM'asonbaharın gelmesi ile zirvesi karla kaplı dağlar ve kent merkezindeki ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu.

Deniz seviyesinden bin 900 metre yükseklikteki yerleşim alanı ile Erzurum, Türkiye'nin en soğuk ve en çok kar alan illerinden biri. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta zirvesi karla kaplı Palandöken Kayak Merkezi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ve Ata Park Botanik Bahçesi'nde oluşan sonbaharın güzelliği dronla görüntülendi. Yüksek rakımlı bölgelerde farklı renklere bürünen ağaçlar, karın yansıttığı beyaz örtü ile birleşince ortaya renk cümbüşü çıktı. Sonbahar renkleri ve beyaz örtü ile kaplanan dağlarıyla Erzurum, açık hava stüdyosuna dönüştü.