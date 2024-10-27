Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-0

79’uncu dakikada ceza sahasına giren Furkan Özhan kendini yerde buldu. Hakem Ayberk Demirbaş ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Tozlu, takımının dördüncü kendisinin ise ikinci golünü kaydetti: 4-0.

62’nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi kendisini yerde buldu. Hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Eren Tozlu penaltıdan attığı golle durumu 3-0 yaptı.

1’inci Lig’in 10’uncu haftasında Erzurumspor FK, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı başkent ekibi Ankara Keçiörengücü’nü 7’nci dakikada Giorbelitze, 43’üncü dakikada Yakup Kırtay’ın ikinci yarıda ise 64’üncü ve 82’nci dakikada Eren Tozlu’nun penaltıdan attığı gollerle 4-0 yenerek liderliğe yükseldi.

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