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        Bakan Tekin Erzurum'da, 'Payidar' defilesini izledi

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre binasında cumhuriyet döneminde kahraman kadınların ve erkeklerin giydiği kıyafetlerin yer aldığı 'Payidar' defilesini izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:07 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:10
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        Bakan Tekin Erzurum'da, 'Payidar' defilesini izledi
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre binasında cumhuriyet döneminde kahraman kadınların ve erkeklerin giydiği kıyafetlerin yer aldığı ‘Payidar’ defilesini izledi.

        Dün akşam Erzurum'a gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün partisinin İspir ve Pazaryolu ilçelerinde düzenlenen 8'inci Olağan Kongrelerine katıldı. Bakan Yusuf Tekin, daha sonra cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binası'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri'nin bugüne dek üretilen koleksiyonlarından hazırlanan ‘Payidar’ isimli defileyi izledi. Genç kız ve erkeklerin sergilediği defilede kahraman kadınların giyindiği kıyafetler ve Atatürk'ün kostümleri yer aldı.

        Milli mücadele ruhunu yansıtan birbirinden ilginç kıyafetlerin sergilendiği defile genç kız ve genç erkeğin Türk bayrağı ile finaliyle son buldu. Defileyi protokolle birlikte ayakta alkışlayan Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Cumhuriyete taşıyan kurtuluş savaşımıza bize bu toprakları emanet eden atalarımıza, tarihimize, kültürümüze, medeniyet değerlerimize, Anadolu irfanına, Anadolu kültürüne sahip çıkmak hepimizin borcudur. Bu borç içerisinde en büyük yükte kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığına düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu borcu ifa etmek, hakkıyla yerine getirmek için birçok çaba sarf ediyoruz, sarf edeceğiz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu çabamız sadece yazılı eğitim materyallerinin içerisine eğitim programlarının içerisine bu değerleri nakşetmek, gelecek kuşakların bu değerlerle mücehheze olmasını temenni etmek için eğitim programlarımızı bu değerleri de içerecek şekilde güncellemek değil tabi. Türkiye Yüzyılı maarif modeliyle yapmak istediğimiz şey de aslında bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bu defileyi Erzurum'da sizlerin beğenisine sunmuş olduk umarım beğenmişsinizdir. Belki de bu defilenin sergilenebileceği en anlamlı şehirlerden bir tanesi Erzurum. Bu defilede gönüllü olarak aramızda bulunan ve profesyonel manken gibi davranan öğrenci kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu defilede kullanılan malzemeler olgunlaşmanın envanterine kayıtlı malzemeler. Bakanlığımızın yaptığı kültürel sanatsal ya da eğitimle alakalı başka bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum."

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