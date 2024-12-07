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        Erzurumspor FK: 1 - Adanaspor: 0

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim ŞengözERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:40
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        Erzurumspor FK: 1 - Adanaspor: 0
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şengöz

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu (Dk.84 Gökhan Akkan), Orhan Ovacıklı, Azubuike, Sefa Akgün, Giorbelidze, Roshi (Dk.84 Koray), Teklic (Dk.75 Celal Hanalp), Mamba (Dk.84 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk.64 Furkan Özhan).

        ADANASPOR A.Ş.: Korcan- Devran, Donkor, Metehan (Dk.75 Metehan), Fatih, Dabo (Dk.66 Tapsoba), Mehmet Feyzi, Harun (Dk.89 Hıdır), Diakite, Turgay Philipp, Amadou Ciss.

        SARI KART: Mamba, Ataberk, Furkan Özhan (ERZURUMSPOR FK), Diakite (ADANASPOR A.Ş.)

        KIRMIZI KART:

        GOL: Dk.52.Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK)

        1'inci Lig'in 15'inci haftasında Erzurumspor, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Erzurumspor'da 101'inci maçına çıkan kaptan Mustafa Yumlu'ya teknik direktör Hakan Kutlu plaket verdi ve üzerinde '100' yazan forma hediye etti.

        3'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında kale direğinin önünde topa gelişine vuran Musta Yumlu'nun şutu autla sonuçlandı.

        20'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Teklic'in ceza alanına ortaladığı topa Mamba dokunamadı.

        30'uncu dakikada Sefa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına düşen topa kimse dokunamayınca auta gitti.

        40'ıncı dakikada Mehmet Feyzi, ceza alanının önünden sert vurdu, top kaleci Ataberk'te kaldı.

        45'inci dakikada kazanılan serbest atışta Orhan Ovacıklı'nın ortasına yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

        İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        İKİNCİ YARI

        52'nci dakikada Sefa'nın sol kanattan ortasında Eren Tozlu, kafa şutuyla topu kaleci Korcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gönderdi. 1-0

        68'inci dakikada Roshi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Furkan Özhan'ın kafa şutunda top kaleci Korcan'da kaldı.

        76'ncı dakikada Adanaspor'un kullandığı serbest atışta kale önünde yaşanan karambolde Diakite topu kale yerine auta gönderdi.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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