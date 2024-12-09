Şehit astsubayın babaevine ateş düştü

ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Hava Astsubay Çavuş Talha Nergiz'in (24) acı haberi, Erzurum'un kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Hava Astsubay Çavuş Talha Nergiz’in şehit olduğu haberini, Palandöken ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Talha Nergiz'in cenazesinin Isparta'daki işlemlerin ardından Erzurum'a getirilip burada yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.