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        Aile boyu yaptıkları buz pateninde 2 ayda 13 altın madalya kazandı

        ERZURUM'da, 5 yaşından beri buz pateni sporu yapan İlyas Karadağ (14), son iki ayda katıldığı uluslararası müsabakalarda toplam 13 altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:50
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        Aile boyu yaptıkları buz pateninde 2 ayda 13 altın madalya kazandı
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        ERZURUM'da, 5 yaşından beri buz pateni sporu yapan İlyas Karadağ (14), son iki ayda katıldığı uluslararası müsabakalarda toplam 13 altın madalya kazandı. Anne ve babası buz pateni antrenörü, ablası da aynı branşta milli sporcu olan Karadağ, "Aslında futbolcu olmayı hayal ediyordum. Ablamdan dolayı buz patenine yöneldim" dedi.

        Buz pateni sporcusu İlyas Karadağ 9 yıldır katıldığı müsabakalarda birçok madalya kazandı. Anne ve babası buz pateni antrenörü, ablası ise buz pateni milli sporcusu olan İlyas Karadağ, son iki ayda düzenlenen uluslararası yarışmalarda Polonya’da 3 altın ve 1 gümüş, Bulgaristan'da 6 altın ve 1 gümüş, Macaristan'da ise 4 altın madalya kazandı. Küçükken futbolcu olmayı hayal ettiğini söyleyen İlyas Karadağ, "Ablamdan dolayı buz patenine yöneldim. 14 yaşındayım son iki ayda uluslararası müsabakalarda ülkeme 13 altın 2 gümüş madalya kazandırdım. İlk olarak şimdiki hedeflerimden birisi dünya gençler rekorunu kırmak, uzun vadeli düşünürsek olimpiyatlarda, dünya kupalarından madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

        İLYAS'IN HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK

        Alman asıllı olan antrenör eşiyle sporculuk yıllarında tanışıp evlendiklerini anlatan 3 çocuk babası Arif Karadağ (44), "Eşimle Almanya'da tanıştık ve oradan Rusya'ya geçtik. Kendisi hem Alman hem de Rus vatandaşı, olimpiyatlara çıkmış bir sporcu. Kış sporlarında özellikle buz patentinde öyle tanıştık sonra kaderlerimiz birleşti birlikteliğimiz oldu. Kızım 4, oğlum ise 5 yaşında bu spora başladı. İlyas futbolcu olmak istiyordu tabii annesi buzcu olduğu için biraz teşvik etmesi babasının teşvik etmesi ile iyi bir sporcu oldu. Hedefleri çok büyük, olimpiyatta dünya madalyası almak. İlyas son 2 ayda Polonya'da Avrupa kupa finali vardı orada 2 tane altın madalya aldı sonra Bulgaristan'a geçti 6 tane altın 1 gümüş madalya da oradan aldı. En son Macaristan'a geçtik Macaristan'da da 4 tane altın madalya aldı. Sezonu iyi geçiriyor. Geleceğe umut veren bir sporcu. Tek umudumuz olimpiyatlarda ülkemizi yüceltmek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olduğumuz federasyon bayrağı altında ilerlemek" dedi.

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