Aile boyu yaptıkları buz pateninde 2 ayda 13 altın madalya kazandı

ERZURUM'da, 5 yaşından beri buz pateni sporu yapan İlyas Karadağ (14), son iki ayda katıldığı uluslararası müsabakalarda toplam 13 altın madalya kazandı. Anne ve babası buz pateni antrenörü, ablası da aynı branşta milli sporcu olan Karadağ, "Aslında futbolcu olmayı hayal ediyordum. Ablamdan dolayı buz patenine yöneldim" dedi.

Buz pateni sporcusu İlyas Karadağ 9 yıldır katıldığı müsabakalarda birçok madalya kazandı. Anne ve babası buz pateni antrenörü, ablası ise buz pateni milli sporcusu olan İlyas Karadağ, son iki ayda düzenlenen uluslararası yarışmalarda Polonya’da 3 altın ve 1 gümüş, Bulgaristan'da 6 altın ve 1 gümüş, Macaristan'da ise 4 altın madalya kazandı. Küçükken futbolcu olmayı hayal ettiğini söyleyen İlyas Karadağ, "Ablamdan dolayı buz patenine yöneldim. 14 yaşındayım son iki ayda uluslararası müsabakalarda ülkeme 13 altın 2 gümüş madalya kazandırdım. İlk olarak şimdiki hedeflerimden birisi dünya gençler rekorunu kırmak, uzun vadeli düşünürsek olimpiyatlarda, dünya kupalarından madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.