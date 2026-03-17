Erzurum'da otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü

Erzurum'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mehmet Lütfü Ö'nün kullandığı 25 LH 908 plakalı pikap, Pasinler kara yolu Saim Tuna Kışlası mevkisinde, Şahin A. idaresindeki 25 AEZ 343 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Oğuzhan Aktepe sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzhan Aktepe müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

