Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altında kalan 4 sporcudan 1'i hayatını kaybetti, 3'ü yaralı olarak kurtarıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "16 yaşındaki sporcumuz Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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