Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı

        ERZURUM'da,Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da,Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan 4 sporcudan 1'i hayatını kaybetti, 3'ü yaralı olarak kurtarıldı.

        Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altında kalan 4 sporcudan 1'i hayatını kaybetti, 3'ü yaralı olarak kurtarıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "16 yaşındaki sporcumuz Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        FLAŞ
        FLAŞ
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, tarımla ilgili yazdığı kitabı t...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, tarımla ilgili yazdığı kitabı t...