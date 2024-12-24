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        'Milli Bilinç Kampı'na' katılan 130 izciden Karskapı Şehitliği'ne ziyaret

        SARIKAMIŞ Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katılan 130 izci, Erzurum'da Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:40
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        'Milli Bilinç Kampı'na' katılan 130 izciden Karskapı Şehitliği'ne ziyaret
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        SARIKAMIŞ Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katılan 130 izci, Erzurum'da Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti. İzcilerden Suriyeli Hanin Şemek (19), "Burada şehit düşen dede ve atalarımızı görmeye geldik. O zaman yaşadıklarını hissetmek istedik" dedi.

        Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na 26 il ve 5 ülkeden 130 izci geldi. Erzurum kent merkezinde bir dizi etkinliğe katılan izciler, Karskapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Telsizden okunan Kur'an-ı Kerim’in ardından edilen duaya amin diyen izciler, karla kaplı şehit mezarlarını temizledi.

        'Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın anlamlı bir etkinlik olduğunu belirten Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı (60), "Burada Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağı şehitlerimiz için bulunuyoruz. Türkiye İzcilik Federasyonu’nun milli bilinç temalı faaliyetlerinden ve en zor etkinliklerden biri. Bu faaliyetlerde tarihi olayları anında, aynı yerde aynı şekilde, aynı yollarda yürüyüp, onların kaldıkları yerlerde kalarak, izcilerimize yaşatıyoruz. 18'incisini düzenlediğimiz bu etkinlikte Karskapı Şehitliği ziyaretinden sonra Allahuekber Dağı’na doğru yola çıkacağız. 26 şehir, 5 ülkeden 130 izci liderimiz bulunuyor. Şu anda Gazze'deki katliamlarda şehit edilmiş izcilerimizin yakınları da bizimle geldiler. Yemenli izcimiz de var yanımızda. Malum buradaki şehitlerimiz arasında Yemenliler de meftun oldular. Onların anısına o da bizimle burada bulunuyor" diye konuştu.

        ATALARIMIZI GÖRMEYE GELDİK

        Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Hanin Şemrek (19), diğer izci liderleriyle birlikte şehit mezarlarını ziyaret etti. Mezarda kar temizliği yapan Şemrek, "Dedelerimizi, atalarımızı görmeye geldik. Onların o zamanda yaşadıklarını bir nevi olsun hissetmek için onların yanlarına geldik. Allahuekber Dağları’na da çıkacağız" dedi.

        Suriye'den ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Hanin Şemrek, 13 yıldır ayrı kaldıkları ülkelerine büyük bir mutlulukla döneceklerini anlattı. Şemrek, "Suriye'de zulümden kaçıp buraya geldik. Türkiye'ye geldiğimde 9 yaşındaydım. O an çok mutluydum. Çünkü Türkiye gibi bir ülkeye gelmiştik. Çok şükür Türkiye bize sahip çıktı. Çok şükür Esad güçleri çöktü. Mutluyum. Elhamdülillah evlerimize döneceğiz. Herkes evlerine dönecek. Artık Suriye korkulmadan yaşanabilecek bir ülke haline geldi. Bunda emeği geçenlere çok teşekkür ederiz, onlara minnettarız" dedi.

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