Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Bilim Erzurum 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Öğrencilerin bilimsel birçok çalışmaya katıldığı ve eğitimler aldığı Bilim Erzurum, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim Erzurum 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Öğrencilerin bilimsel birçok çalışmaya katıldığı ve eğitimler aldığı Bilim Erzurum, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 4 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

        İlçelerden öğrencilerin de yararlandığı merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi alanlarda çocuklara eğitim veriliyor.

        Yıl içinde rutin eğitimler dışında, çocuklara yönelik kış bilim festivali, ara tatil etkinlikleri, tasarım ve robotik etkinlikleri, akıllı tarım yarışmaları gibi 20 organizasyon düzenlenen Bilim Erzurum'da, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa hizmet sunuldu.

        Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Matematik Kulübü'nün gönüllü öğrencileri ile Matematik Festivali de düzenlenen merkezde, çocuklar hem geometrik şekiller hem de matematik verileri üzerinden eğlenceli vakitler geçirdi.

        - Çocuklara matematiği sevdirmek için festival düzenlediler

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, Bilim Erzurum'un çocukları geleceğin dünyasında hazırlama misyonu ile hareket ettiğini söyledi.

        Matematik festivalinin de bu misyon doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Engin, "Burada çocuklarımızın bir kısmında matematikle ilgili korkular var. O korkuları nasıl yenebiliriz üzerinden hazırlanmış bir etkinlik bu. Matematik aslında içine girince çok neşeli, eğlenceli bir şey ve çocuklarımızın buna hazır olması lazım. Sadece sayıyla irtibatını güçlendirmek için değil, iyi düşünebilmek için, analiz yapabilmek için de matematik sevgisine, bilgisine ihtiyacı var. Çocuklarımızı buna hazırlamak istiyoruz." dedi.

        Engin, etkinliklerin katkısını çocukların üzerinde gördüklerini belirterek, "Bu etkinliklerle matematikten çok korkan bir çocuk, çok kısa bir süre içerisinde matematiği çok seven, matematiğe aşkla bağlı takip eden, yeni etkinlikler isteyen bir çocuk haline gelebiliyor." diye konuştu.

        Matematik festivaline 600 çocuk ve 70'e yakın gönüllü üniversite öğrencisinin katıldığını söyleyen Engin, merkezde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, kentteki kurum ve sivil toplum kuruluşlarının birlikteliklerini gördüğünü aktardı.

        - "Ana hedef kitlemiz, 6-14 yaş grubu"

        Bilim Erzurum'un, T3 Vakfı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile açıldığını anımsatan Engin, şunları kaydetti:

        "Ana hedef kitlemiz, geleceğe hazırlamamız gereken kitle olarak gördüğümüz 6-14 yaş grubu. Bunlar hafta içi tarafımızdan okullardan randevu usulüyle otobüslerle merkezimize taşınıyorlar. Hafta sonuna da çeşitli etkinlikler yine kayıtlarla düzenleniyor. 2025 yılı içinde 103 bin 504 kişiye hizmet ettik. Yaklaşık 20 etkinlik düzenledik. Bunu bazen veli- çocuk şeklinde yapıyoruz. Haliyle velinin işe katkısı da çok önemli. Çünkü evde bir dönüşüm sağlanması lazım. Eğer toplumun bilime yeniden ilgi duymasını yeniden bilimsel çalışmaların yükselmesini hedefliyorsak evde de çocukların rahat olması lazım. Velilerin bu işe yatkın olması lazım. O yüzden belli çocuk etkinliklerine de önem veriyoruz."

        Engin, 2026 yılında merkeze gelen çocuk sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Eğitim ve Matematik Kulübü Başkanı Zeynep Gülçin Okumuş da gönüllü öğrencilerle yoğun bir çalışma sonucu 7 farklı atölyede çocuklara matematiği sevdirmeye çalıştıklarını belirterek, "Burada matematiğin sadece ders olmadığını, eğlenceli yüzünü onlara göstermeyi amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin sayılı kadavra köpeklerinden Melo depremden cinayete ekiplerin...
        Türkiye'nin sayılı kadavra köpeklerinden Melo depremden cinayete ekiplerin...
        Erzurum Kent Konseyi: 'TEKNOFEST, Erzurum'a büyük bir enerji ve motivasyon...
        Erzurum Kent Konseyi: 'TEKNOFEST, Erzurum'a büyük bir enerji ve motivasyon...
        Doğu'da termometreler -25'i gördü
        Doğu'da termometreler -25'i gördü
        Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 289 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlana...
        Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 289 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlana...
        Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
        Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
        Okullarda öğrencilere tarım eğitimi
        Okullarda öğrencilere tarım eğitimi