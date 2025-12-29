TEVHİD FURKAN NEHRİ - Öğrencilerin bilimsel birçok çalışmaya katıldığı ve eğitimler aldığı Bilim Erzurum, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 4 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

İlçelerden öğrencilerin de yararlandığı merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi alanlarda çocuklara eğitim veriliyor.

Yıl içinde rutin eğitimler dışında, çocuklara yönelik kış bilim festivali, ara tatil etkinlikleri, tasarım ve robotik etkinlikleri, akıllı tarım yarışmaları gibi 20 organizasyon düzenlenen Bilim Erzurum'da, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa hizmet sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Matematik Kulübü'nün gönüllü öğrencileri ile Matematik Festivali de düzenlenen merkezde, çocuklar hem geometrik şekiller hem de matematik verileri üzerinden eğlenceli vakitler geçirdi.

- Çocuklara matematiği sevdirmek için festival düzenlediler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, Bilim Erzurum'un çocukları geleceğin dünyasında hazırlama misyonu ile hareket ettiğini söyledi.

Matematik festivalinin de bu misyon doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Engin, "Burada çocuklarımızın bir kısmında matematikle ilgili korkular var. O korkuları nasıl yenebiliriz üzerinden hazırlanmış bir etkinlik bu. Matematik aslında içine girince çok neşeli, eğlenceli bir şey ve çocuklarımızın buna hazır olması lazım. Sadece sayıyla irtibatını güçlendirmek için değil, iyi düşünebilmek için, analiz yapabilmek için de matematik sevgisine, bilgisine ihtiyacı var. Çocuklarımızı buna hazırlamak istiyoruz." dedi.

Engin, etkinliklerin katkısını çocukların üzerinde gördüklerini belirterek, "Bu etkinliklerle matematikten çok korkan bir çocuk, çok kısa bir süre içerisinde matematiği çok seven, matematiğe aşkla bağlı takip eden, yeni etkinlikler isteyen bir çocuk haline gelebiliyor." diye konuştu.