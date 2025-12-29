Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:32
        Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar, kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kentte, şadırvanlar buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

        - Tunceli

        Tunceli’de de kar yağışı etkili oldu.

        Yağışla park ve bahçeler ile evlerin çatıları beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Ekipler, il merkezi ve köy yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.

        İl merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 4 derece kaydedildi.

        - Kars

        Kars'ta da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının gece eksi 17 dereceyi gösterdiği kentte, sulak alanlar buzla kaplandı, vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Belediye ekipleri de şehir sokaklarında kar ve buzla mücadele çalışması yürüttü.

        Sarıkamış ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Esnaf İsmet Cihangir, AA muhabirine, kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Soğuk havanın etkisiyle 3-4 kat elbise üzerine de mont giriyoruz. İş yerimizin önünde biriken karları kürüyoruz ama kar Kars'ın özlenenidir, kar olmazsa Kars olmaz." dedi.

        Pazarcı esnafından Cantürk Kurtal, zor şartlarda çalıştıklarını anlatarak, "Kars'ta soğuklar başladı, 7-8 kat giyiniyoruz. Meyve ve sebze satıyorum işimiz çok zor. Bu şartlarda bu havada çalışıp kazanmak çok zor. Bir kaç gün sonra hava eksi 25 olacak, o soğukta burada iş yapacağız." diye konuştu.

        - Ağrı

        Ağrı'da ise termometreler gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdi.

        Aralıklarla kar yağışının devam ettiği kentte, yollarda buzlanma oluştu.

        Kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyinde soğukların etkisiyle buz kütleleri akmaya başladı.

        Taşlıçay ilçesinde dereler buz tuttu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Kent merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle araç camları buz tuttu, yollar buzla kaplandı.

        Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

        İlçede dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

