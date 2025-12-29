Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 289 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 289 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:37
        Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 289 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 289 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 131 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 400 araç, 1200 personelle kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 135, Ağrı'da 21, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

