ERZURUM da bir apartmanda gaz sızıntısı, polis, itfaiye ve doğal gaz arıza ekibini harekete geçirdi. Polis, 3 katlı binada oturanların kapılarını çalarak sızıntıya karşı uyardı.Olay, gece Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Birinci kattaki daireden gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine apartmana polis, itfaiye ve doğal gaz arıza ekibi sevk edildi. Binaya giren ekipler, sızıntı olduğu ileri sürülen dairenin sahibinin il dışında olması sebebiyle anahtarı teslim ettiği arkadaşına ulaşarak içeri girdi. Yoğun gaz sızıntısı olduğunu belirleyen ekipler, arızayı tespit için çalışmaya başlarken, polisler olası bir zehirlenme ihtimaline karşı apartmanda oturanları uyardı. Daireleri tek tek dolaşarak kapıları çalan polis, evlerin havalandırılmasını istedi.Yanık olarak bırakılan kombi bacasının geri tepmesinden kaynaklanan sorun giderilince apartmanda oturanlar rahat bir nefes aldı. Arızayı gideren ekipler, bölgeden ayrıldı.