Erzurum'da aküye gizlenmiş 3 kilo uyuşturucuyu 'Su' buldu
ERZURUM'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Su' ile yapılan aramada, aküye gizlenmiş 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.
ERZURUM'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Su' ile yapılan aramada, aküye gizlenmiş 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Su', otomobilin akü kısmına tepki verdi. Polislerce sökülen akünün içerisinden 3 kilo 450 gram metamfetamin çıkarıldı. Gözaltına alınan İran uyruklu A.A. (42), çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
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