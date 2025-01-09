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        Vagondaki yangın korkuttu

        ANKARA'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan trenin vagonlarından birinideelektrik panosunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:00
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        Vagondaki yangın korkuttu
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        ANKARA'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan trenin vagonlarından birinideelektrik panosunda yangın çıktı. Yolcu bulunmayan vagondaki yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 16.45 sıralarında Erzurum Garı'nda meydana geldi. Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan yolcu treni, saat 15.52'de Erzurum'a ulaştı. Yolcuları inen trenin vagonlarından birinin elektrik panosunda yangın çıktı. Trenden ayrılan vagondan yükselen dumana müdahale eden gar görevlileri, itfaiyeye de bilgi verdi. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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