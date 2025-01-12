Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor: 0-1

Kalan dakikalarda iki takım da gol atamayınca Şanlıurfaspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

74'üncü dakikada 70'inci dakikada gördüğü sarı kartın ardından defans oyuncusu Miraç'a yaptığı haraketin ardından ikinci sarı kartı gördü. Hakem kırmızı kartla Eren Tozlu'yu oyundan ihraç etti.

1'inci Lig 19'uncu haftasında Erzurumspor FK, sahasında Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 57'nci dakikada Hasan Hüseyin attı. Sahaya kaptan olarak çıkan Eren Tozlu, 70 ve 74'üncü dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

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