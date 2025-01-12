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        Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor: 0-1

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Serdar SoydanERZURUMSPOR: Ataberk- Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:55
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        Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor: 0-1
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Serdar Soydan

        ERZURUMSPOR: Ataberk- Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı (Dk.86 Süleyman Koç), Gökhan Akkan (Dk.46. Yakup), Azubuike, Sefa, Roshi (Dk.71 Salih Sarıkaya), Giorbelidze, Teklic (Dk.71 Koray Kılınç), Mamba (Dk.46 Furkan Özhan), Eren Tozlu

        ŞANLIURFASPOR: Tokotaev- Miraç, Fatih Eren, Mboula, Nafican, Hasan Hüseyin, Hakan, Ofosu (Dk.86 Ahmet Gökbayrak, Ashkovski, Amar Begic (Dk.81 Cuma Menize), Kayode (Dk.90+5 Forsel)

        SARI KART: Gökhan Akkan, Giorbelidze, Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK), Begic, Ofosu (ŞANLIURFASPOR)

        KIRMIZI KART: Dk.74 Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK)

        GOL: Dk.57 Hasan Hüseyin (Şanlıufraspor)

        1'inci Lig 19'uncu haftasında Erzurumspor FK, sahasında Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 57'nci dakikada Hasan Hüseyin attı. Sahaya kaptan olarak çıkan Eren Tozlu, 70 ve 74'üncü dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

        11'inci dakikada Erzurumspor'un kalecisi Ataberk'in riskli hareketleri sonucu topu çalan Kayode, penaltı noktasına gönderdi. Ofosu, topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

        19'uncu dakikada Sefa'nın sol kanattan ortasına yükselen Mamba'nın kafa şutunda top kaleci Tokotaev'de kaldı.

        21'inci dakikada Roshi, kaleci Ataberk'e pas vermek isterken araya giren Kayode topu tuttu. Kayode'nin Ofosu'ya gönderdiği topu son anda Mustafa Akbaş müdahale ederek uzaklaştırdı.

        23'üncü dakikada Teklic, Şanlıurfaspor ceza sanasında yaşanan karambolde önünde bulduğu topa sol ayağıyla vurdu. Araya giren Fatih Eren, topun kaleye gitmesini engelledi.

        31'inci dakikada Şanlıurfaspor'dan Mboula sert vurdu, kaleci Ataberk son anda dokunarak topu kornere gönderdi.

        Hakem Gürcan Hasova'nın 2 dakika uzattığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        İKİNCİ YARI

        57'nci dakikada sol kanattan ilerleyen Ofosu'nun pasıyla buluşan Hasan Hüseyin'in plase şutunda top kalecinin yanından ağlara gitti.0-1.

        59'uncu dakikada Şanlıurfaspor'un soldan geliştirdiği atakta Begic'in ortasında Kayode'nin kafa şutunda top auta gitti.

        67'nci dakikada Azubuike'nin pasıyla cezaalanı çizgisinde topla buluşan Furkan Özhan'ı şutu kalecide kaldı.

        73'üncü dakikada Hakan cezaalanına kadar ilerleyerek sol tarafta bekleyen Ofosu'ya pas çıkardı. Ofosu'nun cezaalanı çizgisi önündeki şutunda top üsten auta gitti.

        74'üncü dakikada 70'inci dakikada gördüğü sarı kartın ardından defans oyuncusu Miraç'a yaptığı haraketin ardından ikinci sarı kartı gördü. Hakem kırmızı kartla Eren Tozlu'yu oyundan ihraç etti.

        85'inci dakikada Sefa'nın kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu Tokotaev parmaklarıyla kaleye gitmesini önledi.

        90+4'üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında Koray Kılınç, iki rakibini geçtikten sonra vurdu, top kalecide kaldı.

        Kalan dakikalarda iki takım da gol atamayınca Şanlıurfaspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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