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        Vali Çiftçi'nin karne hediyesini gören öğrenci: Büyük araba almış

        ERZURUM'da 1294 okulda 12 bin öğretmen ve 149 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:50
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        Vali Çiftçi'nin karne hediyesini gören öğrenci: Büyük araba almış
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        ERZURUM'da 1294 okulda 12 bin öğretmen ve 149 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı. Dereboğazı Mahallesi'ndeki okulda öğrencilere karne dağıtıp, hediye veren Vali Mustafa Çiftçi'den katılım belgesini alan ana sınıfı öğrencisi Mustafa Nebioğlu, oyuncak otomobili görünce, 'Ooo büyük araba almış, oley. Benim olsun" dedi. Vali Çiftçi de otomobili Mustafa'ya hediye etti.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesi Dereboğazı Mahallesi’ndeki ilk ve ortaokulda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Çiftçi, 8 anaokulu, 37 ilkokul, 41 ortaokul olmak üzere 86 öğrencisi bulunan okulda öğrencilere karnelerini dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi. Ana sınıfındaki gelişim raporu ve katılım belgesi dağıtım töreninde de Vali Çiftçi'nin yanına çağırdığı Mustafa Nebioğlu, hediyeler arasında oyuncak otomobili görünce heyecanlanıp, "Ooo büyük araba almış, oley. Benim olsun" dedi.

        Vali Çiftçi'nin "Senin olsun" diyerek hediyesini verdiği Mustafa Nebioğlu, ardından arkadaşlarının yanına döndü.

        'ÖĞRENCİLERİMİZİN KARNE SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDUK'

        Vali Mustafa Çiftçi, programa ilişkin açıklamasında, "Dereboğazı'ndaki ilk ve ortaokulda karne dağıttık. Öğrencilerimizin karne sevinçlerine ortak olduk. Bugün aynı zamanda ilimizde toplamda 1294 okulumuzda 12 bin öğretmenimiz, 149 bin öğrencimiz ara tatile giriyor. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı tatiller diliyorum. Öğrencilerimize tavsiyem ara tatilde karnelerine bakmaları, eksiklerini görmeleri ve ikinci dönem daha çok gayret etmeleri yönünde olacak. Bu sene birinci sınıflara Milli Eğitim Bakanlığımızın kararı doğrultusunda karne verilmedi, gelişim raporu verildi. Diğer öğrencilerin karneleri var. Birinci dönemin sona erdiği bugün, ilimizde Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün aldığı tedbirler neticesinde kayda değer olay olmadan ilk dönemi tamamlamış olduk. İkinci dönem de tedbirlerimizi ve okul güvenliğini artırmak suretiyle okullarımızda daha güvenli bir ortam sağlayarak eğitim öğretim yılına kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

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