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        Karlı ovaya atlarıyla gidip yem bıraktılar

        ERZURUM'un Aziziye ilçesindeki Melek Binicilik ve Atlı Okçuluk Kulübü sporcuları, 1 metre karın bulunduğu ovaya atlarıyla gidip, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:30
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        Karlı ovaya atlarıyla gidip yem bıraktılar
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        ERZURUM'un Aziziye ilçesindeki Melek Binicilik ve Atlı Okçuluk Kulübü sporcuları, 1 metre karın bulunduğu ovaya atlarıyla gidip, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

        İlçenin kırsal Ilıca Mahallesi’ndeki Melek Binicilik ve Atlı Okçuluk Kulübü sporcu ve üyeleri, bu kez yaban hayat için at bindi. Hazırladıkları yiyecekleri atlarına yükleyen sporcular, gittikleri ova ve dağlara yiyecek bıraktı. Güneşli bir havada karla kaplı zeminde zaman zaman atlarını dört nala koşturan kulüp üyeleri birbiri ile de yarıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kulüp binasına gelen dernek üyeleri, atların bakımını yaptı. Ovada ve dağlarda yaklaşık 1 metre kar olduğunu söyleyen Melek Binicilik ve Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, "Kulüp olarak her hafta sonu özellikle kış aylarında sporcularımızla yaban hayatını besleme etkinliği yapıyoruz. Elimizden geldikçe sporcularımıza canlı hayatına saygı ve çevresine duyarlılık konusunda da destek olmak istiyoruz. Doğada şu an 1 metreden fazla kar var. O canlıların da üzerimizde hakları var diye düşünüyoruz. İki işi bir arada yapıyoruz. Bizim atlarımızın da mutlaka dışarıya çıkıp antrenman yapması gerekiyor. Atlı okçulukta faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Doğayı yemleme, atlarımıza da antrenman oluyor" diye konuştu.

        Atlarını dört nala sürüp, yaban hayat için ovaya ve dağlara yiyecek bırakan kulüp üyelerinden Dr. Onur Çamlı ise bu tür aktivitelere isteyen herkesin katılabileceğini belirterek, "Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bizler Melek Binicilik ve Atlı Okçuluk Kulübü olarak hafta sonları Erzurum'da at biniyoruz. Bununla beraber, uçsuz bucaksız araziye çıktığımızda doğada yaşayan hayvanların zorlu geçen kış şartlarında aç kalmamaları için doğaya yiyecek bırakıyoruz. Her gittiğimizde elimizden geldiğince yanımızda o an ne varsa arpa, buğday, ekmekleri onlarla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki onlarla huzurlu bir şekilde doğada, Erzurum'da yaşayalım" ifadelerini kullandı.

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