Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (5)

Bu arada Erzurum Valiliği yasak alanda kayak yapan biri yabancı 4 kişinin her birine 2953'er lira idari para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.