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        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (5)

        ÇIĞDANKURTULDUĞU ANI PAYLAŞTIKayağa kapalı Yusuf'un Deresi mevkiinde yaşanan çığdan kurtulan kayakçı, o anların görüntülerini sosyal medyasında paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:05
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        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (5)
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        ÇIĞDANKURTULDUĞU ANI PAYLAŞTI

        Kayağa kapalı Yusuf’un Deresi mevkiinde yaşanan çığdan kurtulan kayakçı, o anların görüntülerini sosyal medyasında paylaştı. Görüntülerde, yasak alanda kayak yapan kayakçı, tonlarca karın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Bu arada Erzurum Valiliği yasak alanda kayak yapan biri yabancı 4 kişinin her birine 2953'er lira idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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