Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan aldı

ERZURUM'da lise öğrencisi Efe Koçak (17), Cambridge International Education tarafından düzenlenen ve dünya çapında uygulanan IGCSE (Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası) programı kapsamında 'Top in the World' sertifikası aldı. Türkçe Ana Dil Sınavı'nda 'Dünya çapında en yüksek puanı’ alan Efe Koçak, "Şampiyon olduğumu duyunca hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Hedefim, makine mühendisi olmak" dedi.

Avukat Tekin Koçak ile öğretmen Ülkü Koçak çiftinin tek çocukları olan Efe Koçak, Cambridge International Education tarafından düzenlenen ve dünya çapında uygulanan IGCSE programı kapsamında 'Top in the World' sertifikası aldı. Türkçe Ana Dil Sınavı'nda dünya çapında en yüksek puanı alan Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulu 11'inci sınıf öğrencisi Efe Koçak, mutlu olduğunu söyledi. Koçak, "Güzel duygular içindeyim. Hocamın verdiği soruları çözerek hazırlandım. Şampiyon olduğumu duyunca hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Hedefim, makine mühendisi olmak" dedi.

'DÜNYA ÇAPIDA 6 BİN OKULDA OKUTULMAKTA'

Efe Koçak'ın Türkçe öğretmeni Diba Akın, "Bu prestijli ödül, dünya genelinde 150'den fazla ülkede uygulanmakta ve dünya çapında yaklaşık 6 bin okulda okutulmakta olan IGCSE programına katılan binlerce öğrenci arasında alanında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilere verilmektedir. IGCSE sınavları, öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini uluslararası düzeyde değerlendiren, eleştirel düşünme, araştırma ve analiz yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen saygın bir programdır. Efe Koçak'ın bu büyük başarıya ulaşmasında görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, öğretmenlerinin rehberliğini dikkatle takip etmesi büyük rol oynamıştır. Akademik disiplini ve azmi sayesinde dünya çapında elde ettiği bu başarı, sadece bireysel bir kazanım değil; aynı zamanda Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları'nın eğitim kalitesinin de bir göstergesidir" diye konuştu.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Okulun tam burslu olduğunu söyleyen Ülkü Koçak ise "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu başarı da düzenli ve disiplinli çalışmanın bir sonucu. Efe ilkokuldan beri aynı çalışma disiplinini devam ettirdi. Böylesi dünya çapında bir başarı da bu çabayı taçlandırdı. Hem bir anne hem de bir öğretmen olarak oğlumla gurur duyuyorum. Bize böylesi güzel duyguları yaşattığı için ona teşekkür ediyorum" diye konuştu.