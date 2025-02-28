Erzurum'da MESEM üzerinden usulsüzlük yapanlara operasyon: 21 gözaltı (2)

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programları üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu 2 milyon 116 bin 191 TL zarara uğrattıkları tespit edilen 21 şüpheliden 7'si, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 14 şüpheli de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü savcılık ifadesi sonrası, 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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