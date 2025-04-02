Bayram tatilini Palandöken'de kayak yaparak geçirdiler

KARkalitesi, uzun pistleri, doğası ve tesisleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu oluştu. Nisan ayında karın tadını çıkaran tatilciler, güneşin altında kayak yaptı.

Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda nisan ayında bile kayak yapıyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'deki tesislerde doluluk oranı beklentiyi aştı. 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi ile birlikte 55 kayak pisti bulunan ve aynı anda 40 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenlerse kızakla kayıyor.

‘1 METRENİN ÜZERİNDE KAR VAR'

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ali Güney, Bayram tatili nedeniyle Palandöken'e Türkiye'nin ve dünyanın dört tarafından yerli ve yabancı turist geldiğini söyledi. Güney, bayram tatiline beklentilerin çok üzerinde girdiklerini belirterek, "Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da kayak sezonu aralık ayı ile başlıyor ve nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Şu an pistlerde, sıkıştırılmış 1 metrenin üzerinde kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli" dedi.