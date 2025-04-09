Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ERZURUM'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonun, 1 kilometrelik yolda 6 araca çarptığı, 1’i ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki, freni boşalan 25 LV 948 plakalı kamyon, E-80 kara yolunda ilk olarak kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı ardından yaklaşık 1 kilometre giderek Kazım Karabekir Stadyumu'nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'ne ait Üniversite Kavşağı ve Kazım Karabekir Stadyum önündeki güvenlik kamera görüntüleri valilik tarafından basınla paylaşıldı. Görüntülerde, selektör yaparak hızla gelen kamyon önce kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptıktan sonra hızını kesmeden Aziziye ilçesi yönünde ilerlediği ve 1 kilometre sonra yine ışıklarda bekleyen 2 araca çarpıp bir süre gittikten sonra durduğu görülüyor.