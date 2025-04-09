Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        ERZURUM'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonun, 1 kilometrelik yolda 6 araca çarptığı, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL

        ERZURUM'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonun, 1 kilometrelik yolda 6 araca çarptığı, 1’i ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki, freni boşalan 25 LV 948 plakalı kamyon, E-80 kara yolunda ilk olarak kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı ardından yaklaşık 1 kilometre giderek Kazım Karabekir Stadyumu'nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

        Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'ne ait Üniversite Kavşağı ve Kazım Karabekir Stadyum önündeki güvenlik kamera görüntüleri valilik tarafından basınla paylaşıldı. Görüntülerde, selektör yaparak hızla gelen kamyon önce kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptıktan sonra hızını kesmeden Aziziye ilçesi yönünde ilerlediği ve 1 kilometre sonra yine ışıklarda bekleyen 2 araca çarpıp bir süre gittikten sonra durduğu görülüyor.

        Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kamyonun 6 araca çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...
        Erzurum'da kamyonun 6 araca çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...
        Erzurum polisi "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adlı rap şarkı yaptı
        Erzurum polisi "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adlı rap şarkı yaptı
        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl...
        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl...
        Suç oranının azaldığı Erzurum'da denetimler daha da sıkılaştırıldı
        Suç oranının azaldığı Erzurum'da denetimler daha da sıkılaştırıldı
        PÖH'ten kuruluş yıl dönümünde "Güçlü şekilde her an göreve hazırız" mesajı
        PÖH'ten kuruluş yıl dönümünde "Güçlü şekilde her an göreve hazırız" mesajı
        Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı
        Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı