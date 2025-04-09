Erzurumspor FK - Çorum FK: 1-1

74'üncü dakikada konuk ekipte Burak Süleyman beraberliği getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi. Erzurumspor FK şampiyonluk yolunda konuk ettiği Çorum FK ile berabere kalarak büyük yara aldı.

Maçın ilk yarısı düşük tempoda karşılıklı ve etkisiz ataklarla geçti. İkinci yarının 62'nci dakikasında ev sahibi Erzurumspor FK beklediği golü buldu. Sol kanattan Teklic'in kullandığı kornerde kale alanı önünde boş kalan Sylla düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

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