'Kuş Cenneti'nde bahar temizliği

ERZURUM'da bir süredir etkili olan yağmur ve dağlarda eriyen kar suları, 8 bin 632 hektarlık alanı her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kuş Cenneti'ne çevirdi. 300 kuş türünün tespit edildiği bölgede, Turizm Haftası kapsamında 'Erzurum'un kanatları' etkinliğine katılan asker, öğrenci ve çok sayıda kişi dürbünlerle kuşları izledi. Günün sonunda katılımcılar, 'Kuş Cenneti'nde çevreye gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak bahar temizliği yaptı.

Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki 'Kuş Cenneti'nde 49'uncu Turizm Haftası etkinlikleri bünyesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği tarafından 'Erzurum'un kanatları' etkinliği düzenledi. Kent merkezinden otobüslerle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesine bağlı Kösemehmet Mahallesi kırsalına götürülen katılımcılara, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Katılımcılar, ellerinde fotoğraf makinesi ve dürbünlerle birbirinden ilginç kuş türlerini izleyerek, fotoğraflar çekti. Etkinliğe katılanlara rehberlik eden Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde görevli Orman Mühendisi Selçuk Karakaş, "Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, 8 bin 632 hektarlık bir alana sahip. Burası 2018 yılında koruma altına alınarak Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilmiştir. Alan, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapmakta. İlkbahar aylarında suyla dolan yüzeyi, kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturmakta. Alanda daha önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 kuş türü tespit edilmiştir" diye konuştu.