Kayıp köpeği Şeker'i bulana 50 bin lira ödül verecek

ERZURUM'da Muhammed Ceviz (35), sokak sokak gezerek aradığı kayıp Pomeranian cinsi köpeği 'Şeker'i bulana 50 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Palandöken ilçesinde emlakçılık yapan Muhammed Ceviz, 20 Nisan'da saat 21.00 sıralarında, havalimanına giderken aracında puset içinde bulunan köpeği 'Şeker' kayboldu. Ceviz'in yakınları ve arkadaşları havalimanı ve çevresinde arama yaptı. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı; Şeker bulunamadı. Birlikte tatile gittiği köpeğini bulabilmek için aracıyla sokak sokak dolaşan Ceviz, gördüğünü iddia ettiği herkesle de görüştü. Kaybolan köpeğiyle ilgili polis merkezine de ihbarda bulunan Ceviz, Şeker'i bulana 50 bin TL ödül vereceğini söyledi.

'YAKLAŞIK 1,5 YILDIR BENİMLE BİRLİKTE'

Sokaklarda oynayan çocuklara köpeğinin fotoğrafını göstererek bulunması için yardım isteyen Muhammed Ceviz, "Havalimanına giderken Erzurum Teknik Üniversitesi karşısında durarak kontrol ettim. Daha sonra havalimanın karşısında aracımdan bir kere daha indim. Şeker de araç içindeki pusetteydi. Nasıl çıktığını anlamadım; ama pusetten çıkarak kayboldu. Onu bulabilmek için arama yaptık ama bir sonuç çıkmadı. 20 Nisan saat 21.30'dan beri Şeker'i arıyorum. Köpeğin görüldüğü ihbarına üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izledim. 2 yaşındaki Şeker'i bulup getirene 50 bin TL ödül vereceğim. Şeker, Pomeranian cinsi bir köpek. Çipi de bulunuyor. Yaklaşık 1,5 yıldır benimle birlikte. 'sekertravels' diye Instagram sayfası da var. Bulanlar buraya da bilgi verebilirler" dedi.