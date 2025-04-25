JEOLOJİ Mühendisi Doktor Mehmet Salih Bayraktutan, 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul değil Silivri depremi olduğunu belirterek, "İstanbul'da iddia edilen yıkıcı deprem olmayacak. İstanbul'un en büyük şansı, zeminin geoteknik dayanımı yüksek kayalardan (Paleozoyik yaşlı) oluşmasıdır. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum, zemin ve eviniz sağlamsa; rahat uyuyabilirsiniz. Bu depremin, hissetmenin dışında İstanbul'la ilgisi yok" dedi.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu ve emekli jeoloji mühendisi doktor Mehmet Salih Bayraktutan, iddia edildiği gibi İstanbul'da çok ağır ve yıkıcı bir deprem beklenmediğini söyledi. İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin 'Silivri Depremi' olarak resmi kayıtlara geçmesi gerektiğini belirten Bayraktutan, "Silivri depreminin büyüklüğü ve merkez üssünün bulunduğu coğrafik konumu nedeniyle, yarı çapı yaklaşık 100 kilometre olan bir daire üzerindeki bütün yerleşim alanlarında hissedilmesi doğaldır. Silivri depremi, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Erdek, Mudanya, Bandırma, Gemlik, Bursa, Çınarcık, Yalova, Tuzla ve Karamürsel gibi il ve ilçelerde hissedildi. Yapıların teknik kalitesi ve zeminin mekanik sağlamlığına bağlı olarak farklı değerlerde şiddetlere yol açmıştır. Tıpkı ülkemizde, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen binlerce insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu ancak depremi neredeyse ülkenin yarısı hissetti" diye konuştu.