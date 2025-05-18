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        Demir Çağda Erzurum sergisi açıldı

        CUMHURİYET'İN 102'nci yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '102.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:50
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        Demir Çağda Erzurum sergisi açıldı
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        CUMHURİYET’İN 102'nci yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyetin Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk’ projesi kapsamında, ‘3 Bin Yıl Önce Demir Çağda Erzurum’ sergisi açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un lansmanını gerçekleştirdiği ‘100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi’ kapsamında, Erzurum Müzesi'nde hazırlanan sergide, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini anlatan ve ilk kez sergilenen 144 eser yer aldı. Açılış törenine katılan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, Anadolu coğrafyasının birçok kadim kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu topraklarda yaşayanların doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebildiğini belirten Dündar, "Dağlık ve bir o kadar da zorlu coğrafyası ile Anadolu'nun çatısı unvanını alan bölgemiz, binlerce yıldır bu yüksek yaylalarda pek çok kadim kültüre ev sahipliği yaparken, bu toprakların insanı da doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebilmiştir. Bugün, Erzurum müzemizin depolarından seçilen ve restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen 144 adet eserden oluşan bu koleksiyon, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini kolaylaştıran ve dahası hayatına estetik katan tüm unsurları bir arada görmemizi sağlamaktadır" diye konuştu.

        3 bin yıl önce bölgedeki beyliklerin, merkezi bir imparatorluğa dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığı, zaman zaman şiddet ve savaşların hüküm sürdüğünü ifade eden Dündar, "Tarih süreci içerisinde gezerken; taşı toprağı şekillendirip ekmeğini yapan, tükettiği hayvanın kemiğinden delici alet üretip bu aletle derisinden kıyafetini diken insanoğlunun hayat serüvenine eşlik edeceksiniz. Sürecin insanoğlunun hayatına kattığı teknolojik gelişimleri, ustaca biçimlendirdiği madeni eserlerde ve silahlarda izlerken, 3 bin yıl önce dahi gününü güzelleştirmek için bakım ve estetik unsurlarını da hayatına nasıl dahil ettiğini izleyeceksiniz. Velhasıl, insana dair her şeyi hissedeceğimiz bu sergi, sanatın ve estetiğin kültürel kodlar ile günümüze nasıl yansıdığını göstermesi bakımından ayrıca anlamlıdır" dedi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek çok sayıda katılımcı özel bölmelerde sergilenen 144 eseri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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