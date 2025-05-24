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        Minikler, çöp toplayarak doğayı 'tedavi ettiler'

        ERZURUM'daanaokul öğrencileri, Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki ağaçlık alanda çöp toplayıp, çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:05
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        Minikler, çöp toplayarak doğayı 'tedavi ettiler'
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        ERZURUM'daanaokul öğrencileri, Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki ağaçlık alanda çöp toplayıp, çevre temizliği yaptı. Naylon, sigara paketi, içecek kutusu gibi atıklardan oluşan çöpleri poşetlere dolduran öğrencilerden Ömer Asaf Ay, "Doğayı tedavi etmek için buradayız. 2 poşet çöp topladım. Sigara paketleri, içecek kutuları vardı" dedi.

        Hilalkent 125'inci Yıl Anaokulu yönetimi tarafından öğrencilere çevre bilinci kazandırılması amacıyla temizlik kampanyası düzenlendi. Anaokulundan minibüslerle Atatürk Üniversitesi'ndeki ağaçlık alana getirilen öğrenciler, öğretmenlerin yardımıyla eldivenlerini taktıktan sonra çöp toplamaya başladı. Çevre gönüllüsü Kerim Erzenoğlu'nun da destek verdiği etkinlikte; öğrenciler, naylon, sigara paketi, içecek kutusu gibi atıklardan oluşan çöpleri poşetlere doldurdu. Temizlik çalışması sonrası ormanlık alanda piknik yapan öğrencilere, teşekkür belgesi verildi.

        'SAKIN ÇEVREYİ KİRLETMEYİN'

        Çöp dolu poşetleri gösteren Hafsa Tuana Şahin, "Büyüklerimiz sakın çevreyi kirletmeyin, küçükler olarak temizliyoruz" derken; 2 poşet çöp topladığını belirten Ömer Asaf Ay, "Doğayı tedavi etmek için buradayız. 2 poşet çöp topladım. Sigara paketleri, içecek kutuları vardı" diye konuştu. Hilalkent 125'inci Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuba Nur Kaya, "Sıfır Atık projesi kapsamında çocuklarımıza temiz çevre bilincini kazandırmak istedik. Okul öğrencilerimize küçük yaştan bu bilinci vermeyi istiyoruz" dedi.

        'MUTLU VE HUZURLU OLUYORUZ'

        Çöp toplamaya katılan öğrencilere teşekkür belgesi veren Kerim Erzenoğlu da "8 yıldır çeşitli bölgelerde gönüllü olarak doğa temizliği gerçekleştiriyoruz. Şimdi de minik öğrencilerimizle geldik, doğa temizliğine katıldık. Büyüklerden rica ediyorum; lütfen miniklerin çevre dokunuşlarından örnek alalım. Çöplerimizi doğaya değil, çöp kutusuna atalım. Her yıl çeşitli bölgelerde doğa temizliği yapıyor, mutlu ve huzurlu oluyoruz. Doğanın da huzurlu olduğunu hissediyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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