Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Araştırma merkezinde yetiştirilen koyunlar, kurbanlık olarak satışa çıkarıldı

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayvancılık araştırmalarına altyapı sağlamak amacıyla yetiştirilen koyun ve koçlar, kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araştırma merkezinde yetiştirilen koyunlar, kurbanlık olarak satışa çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayvancılık araştırmalarına altyapı sağlamak amacıyla yetiştirilen koyun ve koçlar, kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Atatürk Üniversitesi Batı Kampüsünde Veteriner ve Ziraat fakültelerinin araştırmalarının alt yapılarına destek için kurulan Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen koç ve koyunlar, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı. Tek tek kiloları belirlenen küçükbaşlar, canlı kilosu 300 ila 310 lira arasında satışa sunuldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, araştırma için kullanılan koç ve koyunların fazlasını kurbanlık olarak satışa sunduklarını söyledi. Merkezde, morkaraman, ivesi, karayaka, tuj ile az sayıda da Romanov koyununu bulunduğunu belirten Binici, "Biz bu hayvanları araştırma için kullanıyoruz. Bu Kurban Bayramı’nda 150-200 adet bir satışımız olacak. Geçen sene biz 300 lira civarında canlı ağırlık olarak sattık. Bu yıl da 300-310 lira bandında satış yapıyoruz. Ticari kaygımız da yok. Piyasayı da çok etkilemeyecek şekilde satış yapıyoruz" diye konuştu.

        Merkezde ahır ortamında yetiştiricilik yaptıklarını ifade eden Birinci, "Bizim koyunların dışardan farkı yayla mera yerinde içeride kontrollü ortamda olmaları. Tamamen kontrollü bir ortamda bütün aşıları zamanında yapılan koyunlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidan dikilecek
        Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidan dikilecek
        Erzurum'da sağlıkçılar 80'inci kez Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlıkçılar 80'inci kez Gazze için yürüdü
        Yeşilay Erzurum Şubesince dezavantajlı çocuklar için düzenlenen festival ba...
        Yeşilay Erzurum Şubesince dezavantajlı çocuklar için düzenlenen festival ba...
        TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonunu aileleriyle değil öğrencilerle...
        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonunu aileleriyle değil öğrencilerle...
        Minikler, çöp toplayarak doğayı 'tedavi ettiler'
        Minikler, çöp toplayarak doğayı 'tedavi ettiler'