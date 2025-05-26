Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Uzundere'de heyelan; yollar çöktü, hasar alan 38 ev tahliye edildi

        ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan; 3 evde ağır, 35 evde ise orta ve hafif hasara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzundere'de heyelan; yollar çöktü, hasar alan 38 ev tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM’un Uzundere ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi’nde dün meydana gelen heyelan; 3 evde ağır, 35 evde ise orta ve hafif hasara neden oldu. Mahalle yollarında çökme meydana gelirken, tedbir amaçlı 38 ev tahliye edildi.

        Erzurum’a 111 kilometre uzaklıkta, Tortum Şelalesi’nin hemen yakınındaki kırsal Çağlayan Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Mahalle yollarında yer yer 1- 2 metrelik çökmelere sebep olan heyelan nedeniyle 3 evde ağır, 35 evde ise hafif ve orta hasar oluştu. Bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasıyla zarar meydana geldi. Yaralanma ya da can kaybına yol açmayan heyelan sonrası 38 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Çökmeler yaşanan mahalle yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlandı.

        ÖLÇÜMLER YAPILACAK

        Bölgede risk analizi yapmak için AFAD Başkanlığı’ndan bölgeye gönderilecek bir heyet incelemelerde bulunacak. Bölgeden hava fotoğrafları alınarak ‘lidar’ ölçüm tekniğiyle ayrıntılı bir araştırma yapılacak.

        VALİF ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, heyelan yaşanan Çağlayan Mahallesi’nde incelemede bulundu. Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile toplantı yapan Çiftçi, bölge hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yaşanan toprak kayması sonrası hasarlı 38 ev tahliye edildi
        Erzurum'da yaşanan toprak kayması sonrası hasarlı 38 ev tahliye edildi
        Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın dikimine başlandı
        Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın dikimine başlandı
        Erzurum'da tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi
        Erzurum'da tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi
        Erzurum'da aynı aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da aynı aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da çiftler "25.05.2025"te nikahlarını kıydırdı
        Erzurum'da çiftler "25.05.2025"te nikahlarını kıydırdı
        Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi
        Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi