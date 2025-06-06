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        Kaçan kurbanlığı dronlarla aradılar

        ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, son 2 günde sahiplerinin elinden kaçan ya da bağlandıkları yerde yanına kimseyi yaklaştırmayan 45 kurbanlığı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:45
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        Kaçan kurbanlığı dronlarla aradılar
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        ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, son 2 günde sahiplerinin elinden kaçan ya da bağlandıkları yerde yanına kimseyi yaklaştırmayan 45 kurbanlığı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi. Erzurumlu Doğan Polat, arife günü evinin bahçesinden kaçan kurbanı ise kırsalda dronlarla aradı ama bulamadı. Bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, kendilerini yaralayan vatandaşlarla dolup, taştı.

        Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, cadde ve sokakları hareketlendirdi. Kaçan kurbanlıkları yakalamaya çalışanlar peşlerinden koştu. Sahipleri, kurbanlıkları yakalayamayınca Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istendi. Tim, son 2 günde 45 hayvanı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirip yakaladı. Ellerinden kaçan boğası Palandöken Kayak Merkezinde Metin Sevmez, " Kaybetmeyelim diye peşinden koştuk. Belediyeden yardım istedik ve gelip uyuşturucu iğne ile vurarak sakinleştirdiler. Yoksa yakalamamız imkansızdı. Hepimiz ter kan içinde kaldık" diye konuştu.

        Arife günü evinin bahçesinden kaçan boğayı yakalamak için peşine düştüklerini ancak Aziziye Tabyaları’nın bulunduğu kırsalda kaybettiklerini belirten Doğan Polat ve arkadaşı da alanı dronlarla taradı. Polat, "Evin bahçesinden kaçtı saatlerce peşinden gittik yakalayamadık. Tabyalarda gözden kayboldu. Rahat bulabilmemiz için ben ve arkadaşım iki dron kaldırıp aradık ancak yine bulamadık. Kurbanlığı dronla, atla, araçla ve yaya olarak aradık ama bulamadık. Sanki yer yarıldı yerin içine girdi. 75 bin liraya aldığım kurbanlığı gören ya da yakalayan kişiler lütfen polis ya da jandarmaya haber versin" dedi.

        ‘OMZU ÇIKTI’

        Bu bayramda arkadaşları ile kasaplık yaparak para kazanmayı hayal eden Enes Demirkıran ise günün ilk işinde hastanelik oldu. Yere yatırmak istediği boğa yüzünden sol omuzu çıkan ve arkadaşları tarafından Şehir Hastanesin Acil Servisi'ne kaldırılan Demirkıran'ın çıkan omuzu askıya alındı. 3 hafta boyunca evde istirahat edeceğini belirten Demirkıran, üzgün olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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