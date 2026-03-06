Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı

        Erzurum'da, 15 farklı ülkeden 300 sporcunun katılımıyla FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı

        Erzurum'da, 15 farklı ülkeden 300 sporcunun katılımıyla FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyon için hazırlanan pistlerde sabah ilk yarışmalar yapıldı.

        Organizasyon kapsamında sporcular, eleme ve final yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        Benzer Haberler

        Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok
        Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok
        Bilgisayar Mühendisliği öğrencisinden dikkat çeken yöntem
        Bilgisayar Mühendisliği öğrencisinden dikkat çeken yöntem
        ETÜ'lü Damla Köse Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı
        ETÜ'lü Damla Köse Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı
        ETÜ'de akademik giysi ve ödül töreni gerçekleştirildi
        ETÜ'de akademik giysi ve ödül töreni gerçekleştirildi
        Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF'te dijital dönüşüm rüzgârı: "ATA-AÖF'e bahar g...
        Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF'te dijital dönüşüm rüzgârı: "ATA-AÖF'e bahar g...
        Erzurum, TÜBİTAK ortaokul proje yarışmasında bölge birincisi oldu
        Erzurum, TÜBİTAK ortaokul proje yarışmasında bölge birincisi oldu