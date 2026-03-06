Erzurum'da, 15 farklı ülkeden 300 sporcunun katılımıyla FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyon için hazırlanan pistlerde sabah ilk yarışmalar yapıldı. Organizasyon kapsamında sporcular, eleme ve final yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.

