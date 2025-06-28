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        Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü (2)

        TOPLANTIYIYARIDA KESİP OLTU'YA GİTTİLERErzurum'da AK Parti tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, göçük haberinin ardından toplantıyı yarıda keserek beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Oltu ilçesine hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:50
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        Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü (2)
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        TOPLANTIYIYARIDA KESİP OLTU’YA GİTTİLER

        Erzurum’da AK Parti tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, göçük haberinin ardından toplantıyı yarıda keserek beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Oltu ilçesine hareket etti. İlçede yetkililerden bilgi alan Efkan Ala, yaptığı açıklamada, “Bölgede Oltu Taşı çıkarılırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Şu an itibarıyla göçük altında başka kimse bulunmamaktadır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Üzücü bir olay dedi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de olay yerinde incelemelerde bulundu.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Bu arada Erzurum Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve Oltu Taşı çıkaran bir ocakta, 28 Haziran 2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Üç işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edilmiştir. Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşılan işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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