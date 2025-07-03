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        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıld (3)

        YARALIERZURUM'A GETİRİLDİEskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipi tek motorlu uçağın Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düştüğü kazada yaralanan kadın yolcu Hicran Kaya, Skorsky tipi helikopterle Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:35
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        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıld (3)
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        YARALIERZURUM'A GETİRİLDİ

        Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipi tek motorlu uçağın Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda düştüğü kazada yaralanan kadın yolcu Hicran Kaya, Skorsky tipi helikopterle Erzurum'a getirildi. Saat 09.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi pistine inen helikopterden alınan Kaya, 100 metre ilerideki hastanenin acil servisine götürüldü. Kaya’nın hipotermi sebebiyle ısı battaniyesine sarıldığı görüldü.

        Hicran Kaya’nın Erzurum'a getirilmesi çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, yakından takip etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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