Erzurum'da Kaysefe Festivali coşkusu

ERZURUM’un Tortum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kaysefe Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin katılımıyla kutlandı. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı, halk oyunları ve müzik dinletileriyle renklendirilen festivalde, katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Bu yıl ilki düzenlenen Kaysefe Festivali, Şenyurt Mahallesi’ndeki okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından imam Mehmet Şahin tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmasını yapan Şenyurt Derneği Başkanı Toğuzhan Cansever, etkinliği her yıl geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Cansever, “Bugün burada sadece bir şenlik için değil; geçmişimizi, kültürümüzü, lezzetimizi ve dostluğumuzu yaşatmak için bir araya geldik. Şenyurt’umuzun mis kokulu topraklarında yetişen ürünler, kaysefenin etrafında buluştu. Kaysefe yalnızca bir tatlı değil; imece, paylaşma ve misafirperverliğin simgesidir. Bu toprakların mayasında vefa var. Başta köyümüzün aziz şehitleri olmak üzere, vatanı uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.