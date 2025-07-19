Trabzonspor, taktik çalıştı

Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri’nde yapılan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında bu akşam saat 17.00’de ikinci antrenmanınla devam etti.

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