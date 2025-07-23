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        Trabzonspor, Persepolis ile golsüz berabere kaldı

        YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İran temsilcisi Persepolis ile karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:00
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        Trabzonspor, Persepolis ile golsüz berabere kaldı
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        YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İran temsilcisi Persepolis ile karşılaştı. Bordo-mavililer sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, buradaki 3'üncü hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Fatih Tekke, 4-0 kazanılan Zob Ahan Esfahan maçının ilk 11’ini bu karşılaşmada da sahaya sürdü. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan mücadelede bordo-mavililer, özellikle ilk yarıda topa sahip olma oranında üstünlük kurarken, rakibine de pozisyon şansı tanımadı. Maçın 8’inci dakikasında Batagov’un ara pasında topla buluşan Felipe Augusto’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Niazmand gole izin vermedi. Bordo-mavililer, 39’uncu dakikada Visca’nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla bir kez daha gole yaklaşsa da devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan Trabzonspor, 54’üncü dakikada Mustafa’nın düşürülmesiyle ceza sahası hemen dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sikan’ın şutunu Persepolis kalecisi kornere çeldi. 56’ncı dakikada Folcarelli’nin ortasında Augusto’nun vuruşu üstten auta gitti. Rakip ekip ise 65’inci dakikada Alipour ile net bir fırsat yakaladı ancak kaleci Uğurcan’ın açısını daraltmasıyla top auta çıktı. Müsabakanın kalan dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

        Öte yandan kampın 6’ncı gününde sakatlıktan dönen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ise takımdan ayrı olarak bireysel koşular gerçekleştirdi. Oyuncunun birkaç gün içerisinde takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor.

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