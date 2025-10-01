Sürü halinde gezen yaban keçileri dron kamerasında

ERZURUM'unOltu ilçesine bağlı Damlıca Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda bulunan yaban keçileri, doğa tutkunları ile sürücülerin objektiflerine takıldı. Sürü halinde hareket ettikleri görülen koruma altındaki keçiler, dron kamerasına da yansıdı.

Oltu Sağlık Grup Başkanlığı'nda görev yapan Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, doğa yürüyüşü sırasında yaban keçilerini fark ederek dron ile kayda aldı. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Dr. Taşçı, "Trekking yapıyorum ve hobi olarak yaban hayatını fotoğraflıyorum. Damlıca'da yürürken dağ keçilerini görüntüledik. Şu an arkamızdaki dağdan bizleri izliyorlar, biz de onları izliyoruz ve bu anın keyfini çıkarıyoruz. Bu güzellikleri korumak hepimizin sorumluluğu. Tetiğe değil, deklanşöre basmalıyız" dedi. Yoldan geçerken keçileri ilk kez doğal ortamında gören Muhammet İşleyen ise "Oltu'ya giderken yol kenarında keçileri gördük. İlk kez bu kadar yakından izledim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Cep telefonumla fotoğraf ve video çektim, bizim için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.