        Sürü halinde gezen yaban keçileri dron kamerasında

        Sürü halinde gezen yaban keçileri dron kamerasında

        ERZURUM'unOltu ilçesine bağlı Damlıca Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda bulunan yaban keçileri, doğa tutkunları ile sürücülerin objektiflerine takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:19
        Sürü halinde gezen yaban keçileri dron kamerasında
        ERZURUM'unOltu ilçesine bağlı Damlıca Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda bulunan yaban keçileri, doğa tutkunları ile sürücülerin objektiflerine takıldı. Sürü halinde hareket ettikleri görülen koruma altındaki keçiler, dron kamerasına da yansıdı.

        Oltu Sağlık Grup Başkanlığı'nda görev yapan Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, doğa yürüyüşü sırasında yaban keçilerini fark ederek dron ile kayda aldı. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Dr. Taşçı, "Trekking yapıyorum ve hobi olarak yaban hayatını fotoğraflıyorum. Damlıca'da yürürken dağ keçilerini görüntüledik. Şu an arkamızdaki dağdan bizleri izliyorlar, biz de onları izliyoruz ve bu anın keyfini çıkarıyoruz. Bu güzellikleri korumak hepimizin sorumluluğu. Tetiğe değil, deklanşöre basmalıyız" dedi. Yoldan geçerken keçileri ilk kez doğal ortamında gören Muhammet İşleyen ise "Oltu'ya giderken yol kenarında keçileri gördük. İlk kez bu kadar yakından izledim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Cep telefonumla fotoğraf ve video çektim, bizim için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

