        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye hayranlık duyan çocuk hafız oldu

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye hayranlık duyduğu için "hafız vali" olma hayalini kuran çocuk, hafızlık eğitimini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:00
        Geçen yıl bir televizyon kanalındaki ramazan programında, "En büyük hayalim Erzurum Valisi gibi hafız bir vali olmak" diyen 12 yaşındaki Alperen Yılmaz, hayalini gerçekleştirmek için Kur'an kursunda eğitim almaya başladı.

        Yatağının başucuna Vali Çiftçi’nin fotoğraflarını da asan Yılmaz, 15 ayda hafızlık eğitimini tamamlayarak hayaline giden yolda ilk adımı attı.

        Ailesiyle Antalya'dan Erzurum'a gelen Yılmaz, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

        Vali Çiftçi, Yılmaz'ı tebrik ederek, hafız kalmak için bir ömür gayret sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Ziyarete ilişkin Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Alperen'in gönlünde yeşeren hafız bir vali olma hayali bugün anlamlı bir boyut kazandı. Bir çocuğun hayali, bir ailenin duası, bir toplumun geleceği. Öz köklerimizden gelen bir duruşla Alperen ve nice gencimizin böylesine güzel ideallerle yetişmesi yüreklere huzur, gönüllere sevinç, geleceğe umut serpiyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

