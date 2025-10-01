Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlu "Dadaş mucit" aracılar için güvenli körük tasarladı

        Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, arıları sakinleştirmek için ateşle kullanılan körüğü, şarjlı şekilde tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:25
        Erzurumlu "Dadaş mucit" aracılar için güvenli körük tasarladı
        Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, arıları sakinleştirmek için ateşle kullanılan körüğü, şarjlı şekilde tasarladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden emekli elektrik teknisyeni 4 çocuk babası "Dadaş mucit" lakaplı Taşbaşı, kent merkezindeki iş yerinde çeşitli ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

        Taşbaşı, daha önce bir şehirde "arılar için yaktığı körüğün otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı" haberi üzerine çalışma yaptı ve şarjlı körük geliştirdi.

        Ebubekir Taşbaşı, AA muhabirine, yıllar önce bir arıcının körüğünü yere düşürüp rüzgarın da etkisiyle çıkan yangınla hem çevredeki otların hem de arıların zarar görmesi üzerine çalışma yaptığını söyledi.

        Çalışmasıyla körükte çakmak ve kibrit gibi yakıcı bir alet kullanmadan olası yangınların önüne geçilmesini hedeflediğini kaydeden Taşbaşı,"Yaptığım körüğü ormanda, dağda bayırda kullanırken kibrite, çakmağa ya da ateşleyici bir şeye gerek yok. Körüğün içine elektrikli rezistans var, şarjlı pille çalışıyor. İçine koyduklarınız, düğmeye basarak yanıyor ve dışarıya sadece duman çıkıyor." dedi.

        Taşbaşı, eski körüğün duman çıkarmak için manuel kullanılan aparatını söktüğünü, yerine şarjlı pil ünitesi entegre ettiğini anlattı.

        Bu sistemin arıcıları, arıları ve çevreyi koruduğunu belirten Taşbaşı, "Körüğün yüksek bir maliyeti yok. İsteyen olursa yaparız. Körüğe entegre ettiğim şarjlı pille telefonlar da şarj edilebiliyor. Pillerin güneş enerjisiyle şarj edilmesi için bir panel de yaptım. USB kablo aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

