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Erzurum'da devlet desteğiyle besiciliğe başlayan eski hükümlü üretime katkı sunuyor

AA

Erzurum'da devlet desteğiyle besiciliğe başlayan eski hükümlü üretime katkı sunuyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da eski hükümlü Nüsret Arslan, denetimli serbestlik sürecinde başvurduğu "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği Projesi"yle devletten aldığı hibe sayesinde başladığı besicilikle üretime katkı sağlıyor.

Bir suçtan ceza alan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra ailesinin geçimini sağlamakta güçlük yaşayan 63 yaşındaki Arslan, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği Projesi"ne başvurdu.

Hazırladığı projeyle devletten 53 bin 650 lira hibe alan Arslan, Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 6 büyükbaş hayvan alarak besiciliğe başladı.

Kendi işletmesini kuran ve hayvanlardan elde ettiği süt, yağ ve peyniri satarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Arslan, 1,5 yılda hayvanlarından 3 buzağı elde etti.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mehmet Ofluoğlu, gazetecilere, kişileri suçlu davranışa iten faktörlerin başında işsizlik ve sosyo-ekonomik yoksunlukların geldiğini söyledi.

- "172 eski hükümlümüzün kendi işini kurmasına vesile olduk"

Denetimli Serbestlik sistemine tabi olan hükümlülere yönelik çeşitli eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Ofluoğlu, "Bu çalışmalardaki amaçlarımızdan biri, hükümlüleri yakından tanımak, onların ihtiyaç, ilgileri ve mesleki yeteneklerine dönük yönlendirmede bulunmak. Bu nokta biz Erzurum Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü olarak 2017'den itibaren 172 eski hükümlümüzün kendi işini kurmasına ve işinin patronu olmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise işe yerleştirme noktasında güçlük çektikleri dezavantajlı gruplar arasında eski hükümlülerin de yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nüsret Arslan da projesini bize Denetimli Serbestlik aracılığıyla iletmiş, projesi önce İl Müdürlüğünden sonra da Genel Müdürlükten onaylandıktan sonra 53 bin 650 lira ödeneği tahsis edildi ve işini burada gerçekleştirdik. En azından kendi işinin patronu olmuş oldu. Amacımız burada insanların sadece bir hizmet akdine bağlı olarak istihdam olması değil kendi işini kurması ve kendi işinin patronu olması. Yarın işletmesini büyüttüğü zaman burada farklı kişileri de istihdam ettiği zaman bizim için ayrıca bir katma değer olacak. Dolayısıyla bu projeleri önemsiyoruz."

Nüsret Arslan da projeyi İŞKUR'dan duyduğunu anlattı.

Çalışma yapıp projeye başvuru yaptığını söyleyen Arslan, "Sınavlara girdim, hibe desteği aldım ve işimi kurdum. Bu işe geçen yıl temmuzda başladım. 6 düve aldık. Hayvanları aldıktan sonra bakımlarını yaptım, şimdi 3 tane de danam var. Eski hükümlüler bu projeye başvursunlar, kendi işleri olur, onlara bir ekmek kapısı açılır. Benim de kendi işim oldu, uğraşıyorum, ekmek parası çıkarıyorum, çoluk çocuğuma bakıyorum." diye konuştu.

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