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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2028'e kadar akredite edildi

AA

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2028'e kadar akredite edildi

ERZURUM (AA) - Tıp eğitimlerinin ulusal standartları karşıladığı saptanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunca 2028'e kadar akredite edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi programlarının mezuniyet öncesi tıp eğitimi, ulusal standartlarını karşıladığı saptandı ve her iki programın da 2028'e kadar akreditesi yapıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulunca yükseköğretim alanında uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında verdiği kaliteli eğitimi tescil altına alınan Atatürk Üniversitesinde, birçok bölüm ve program akredite belgesini alırken, akreditasyon sürecinde olan programların da değerlendirmeleri sürüyor.

Bu kapsamda salgın sürecine denk gelen Tıp Fakültesinin değerlendirme aşaması, olumlu olarak sonuçlandı ve hem Türkçe hem İngilizce tıp eğitim programları 6 yıl süreyle akredite edildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık tarafından takdim edilen akredite belgesinin gurur vesilesi olduğunu belirterek, ülkenin marka fakültelerinden olan Tıp Fakültesi'nin kalite standardını yükselttiğini ifade etti.

Çomaklı, şunları kaydetti:

"Yaparak öğrenme temelli eğitim yaklaşımıyla, teori ile pratiği buluşturan bu anlayışı da ülkemizde en iyi uygulayan üniversitelerden biri olan 65 yıllık eğitim yuvamız, bilimi, üretimi ve girişimciliği destekleyen bir eğitim ekosistemiyle kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Tıp Fakültemiz ise bu anlayışla başta bulunduğu şehir ile bölgesi olmak üzere ülkesine ve çevre ülkelere hizmet edecek hekimler yetiştiriyor. Nitelikli akademik personeli, donanımlı altyapısı, fiziki olanakları ile ulusal ve uluslararası kalite standartlarının çok üzerinde tıp eğitimini sürdüren fakültemizin akredite edilmesinden mutluluk ve onur duyduk."

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