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Erzurum'da çöpler geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak

AA

Erzurum'da çöpler geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 17 ilçenin çöplerinin geri dönüşümünü sağlayacaklarını, Türkiye'de çöpten elde edilen elektriğin yüzde 71,5'lik kısmını alan tek belediye olduklarını söyledi.

Sekmen, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme programı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle hazırlanan "Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi"nin tanıtımında, geri dönüşüm kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.

Projenin sadece ekonomi ve çevre duyarlılığı çalışmalarını kapsamadığını belirten Sekmen, aynı zamanda insanlığın geleceği adına önemli bir sorumluluk hareketi olduğunu aktardı.

Öncedeki yıllarda "üret, kullan, at" sisteminin yaygın olduğunu anımsatan Sekmen, "Şimdiki döngü sistemi 'üret, kullan, geri dönüştür.' Bu yeni döngü daha az maliyetle yeni üretimi sağlıyor. Bir ham maddeyi bulup onu çeşitli endüstriyel makinelerden geçirip yeni bir ürün haline getireceksin. Oysa yeni dönemde kullanılan eskiyen ürünleri eritip yeniden istediğiniz şekle sokup kullanmak mümkün." dedi.

Sekmen, ayrıştırmaların sayesinde maliyetlerin de düşeceğini ve el yöntemiyle yapılan ayrıştırmanın ise söz konusu proje sayesinde makinelerle yapılmaya başlanacağını söyledi.

Projenin uygulanacağı pilot ilçenin Aziziye olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Aziziye, Yakutiye ve Palandöken belediyelerimiz önemli çalışmalar yapıyor ama bu yetmez taşradaki 17 ilçemizi de ana döküm merkezine taşıyacağız. Proje sayesinde birlik kurduk ve makineler alınıyor. Çöpler o ilçelerdeki merkezlerden alınarak oraya getirilecek bir ayrıştırmaya tabi tutularak arzu ettiğimiz hedefi yakalayacağız. Belediye olarak geri dönüşümde çöpten metan gazı üretiyoruz. Sistemi kurduk ihaleyi yaptık, Türkiye'de çöpten elde edilen elektriğin yüzde 71,5'lik kısmını alan tek belediyeyiz. Geri kalan kısmı işi yapan firmanın. Bu Türkiye'de diğer belediyelerde yüzde 5 ile 20 arasında değişir. Yüzde 30 yapan belediyeler nadirdir. Çöp döküm alanlarımızın yeni yeni büyütülmesi için çalışmalar yürütülüyor."

- "Modern yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz"

Sekmen, Erzurum'da güneşten üretilen elektrikle ekonomik anlamda da büyük kazanımlar sağlandığını vurguladı.

Güneşten üretilen elektriğin megavatını yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Şu an 16 megavat üretimi 18 megavata çıkarıyoruz. Yeni güneş santrallerini kuruyoruz. Tamamlanınca 25 megavat belediyemizin kasasına para girecek. Yaklaşık 10 gün içinde 8 megavat devreye girecek ve 10 megavat bir ay içinde hizmete sokulacak. Hayvan borsasında hayvan dışkısından 5 megavat biyogaz santrali kuracağız. Şu an hazırlıkları yapılan ayrıca 30 megavat rüzgardan elektrik elde etmek üzere yeni bir çalışma başlattık. Çöpten etil alkol elde etmek için bir çalışmamamız var. Şehrimizde şeker pancarı üretiliyor ve burada etil alkol çalışmamız da var. Bütün çalışmalarımızı devletimizin diğer kuruluşlarıyla yapıyoruz. Modern yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. 'İklim değişikliği ve kuraklık' diyoruz, biliyorsunuz kar yok, yağmur yok. Bunlarında tedbirlerini önlemlerini almalıyız. Alınan önlemle dağda kayak yapılıyor. Şu an 13 pistte kayak yapılıyor. Şimdi ise 'karı nasıl eritmeyiz' diye bir AR-GE çalışması yapıyoruz. Kış aylarında sararan otlar ve onların da yeşil kalmasını nasıl sağlarız kışın Erzurum'da çiçekler nasıl açar onun da çalışmasını yürütüyoruz."

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven de proje hakkında birer konuşma yaptı.

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